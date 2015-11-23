В Україні повинні перейменувати близько тисячі населених пунктів - історики

В Україні 941 населений пункт підлягає перейменуванню на підставі закону про декомунізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович сьогодні на прес-конференції в Києві.

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Так, на виконання закону про декомунізацію нові назви мають отримати 32 міста, 174 селища і 735 сіл, тобто 3% всіх населених пунктів, у тому числі на тимчасово окупованих територіях.

В’ятровича нагадав, що з 21 травня до 21 листопада тривав перший етап процесу декомунізації, наступні два етапи триватимуть ще півроку. За його словами, процес активізувався після місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня, до того часу точилися переважно дискусії щодо потреби перейменування.

При цьому керівник Інституту пам’яті, повідомив, що лише у 18 із 32 міст була змога провести громадські обговорення щодо перейменування, оскільки решта міст знаходяться на окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, а також в Криму.

Зокрема, пропозиції затвердити нові назви подали минулого тижня в парламент 4 міста. Йдеться про Артемівськ (Донецька область), якому пропонується повернути історичну назву Бахмут; місто Дзержинськ (Донецька область) пропонується назвати Торецьк; Кіровоград надав 7 пропозицій щодо нової назви, а також Іллічівськ (Одеська область) пропонується перейменувати в Чорноморськ.

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В’ятрович повідомив, що вирішено продовжити термін прийняття пропозицій від міських громад до 21 грудня. При цьому він висловив сподівання, що з новообраними головами райрад та мерами процес подання пропозицій щодо нових назв населених пунктів значно пришвидшиться. Від решти міст подання очікуються.

Присутній на прес-конференції перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій підкреслив, що після 21 листопада, згідно з законом, Верховна Рада здобуває право самостійно визначати та приймати рішення щодо перейменування того чи іншого міста, тієї чи іншої вулиці за поданням Інституту національної пам’яті, за поданням експертного середовища. «Я можу вас запевнити, що ВР цілковито скористається своїм правом за даним законом і передбаченими законом своїми повноваженнями», - сказав Парубій, додавши, що парламент до 21 лютого 2016 року, тобто до кінця другого етапу декомунізації, прийме всі необхідні рішення, щоб «знищити і відсікти тоталітарне минуле, яке до цього дня ще панує в нашій державі».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня ухвалила Закон “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Законом забороняється публічне використання і пропаганда символіки таких режимів, встановлюється обов'язок перейменувати населені пункти, установи, організації, торгові марки і т. п.

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Серед іншого, згідно із законом, місцеві органи влади в 6-місячний термін від дня набуття чинності цим законом в установленому порядку мають здійснити демонтаж пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-33 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади в Компартії, вищих органах влади і управління СРСР, УРСР, інших радянських республік (за винятком осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком української науки і культури), працівників радянських органів держбезпеки, подіям, пов'язаним з діяльністю Компартії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, боротьбі проти учасників руху за незалежність України у XX столітті.