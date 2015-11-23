Без світла, води, палива і з підвищеними цінами: у Меджлісі розповіли про життя блокадного Криму

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль.

"Я вважаю, що більшість жителів Криму ще не віддають собі звіт, що так довго доведеться жити в таких складних умовах. Звичайно, місцева влада намагається щось зробити, але, на мій погляд, вони виявилися зовсім не готові", - зазначив він.

Джеляль додав, що, незважаючи на те, що завтра почнуть працювати навчальні заклади, всім дали рекомендації організувати навчання таким чином, щоб якомога менше використовувати електроенергію, тобто тільки те, що буде давати природне світло. Така ж ситуація, за його словами, в дитячих садах. "І люди сприймають це дуже важко, тому що в деяких районах Криму світло за останні дві доби давали кілька годин", - сказав він.

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Представник Меджлісу також зазначив, що складна ситуація з водопостачанням. "У деяких селах або населених пунктах, де немає світла, і води немає. Тому люди виїжджають до знайомих, родичів, туди, де світло є, і встигли накачати в водонапірні башти воду та набирають якісь ємності", - сказав він.

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Крім того, за словами Джелялова, дуже важко з хлібом, тому що не всі хлібопекарні виявилися готові до відключення. Інші проблеми, зокрема підвищення цін на товари першої необхідності, пов'язані з відсутністю електроенергії. За деякою інформацією, електрогенератори, які коштували ще вчора вранці 15 000 руб., ввечері вже продавали за 30 000 руб. Дуже великі черги на заправних станціях, люди намагаються вдосталь закупити бензину або дизельного палива", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

За інформацією «Укренерго», в даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.