Координатор блокади Криму заявив про відновлення найближчим часом однієї з ЛЕП для Херсонщини

Про це заявив координатор блокади Криму Ленур Іслямов, передає "Українська правда".

"Ремонтники відновлять ЛЕП, від якої залежить невелика частина Херсонської області. З необхідних 1000 мегават, які подавалися в Крим, буде подаватися 220 мегават", - розповів Іслямов.

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З боку окупаційної влади жодна з вимог протестувальників поки не виконана.

У вівторок, 24 листопада, запрацює спеціальна робоча група з депутатів і активістів, яка має розробити подальший план дій.

Нагадаємо, вчора в селі Чонгар Генічеського району Херсонської області проходила зустріч керівництва Дніпровської енергосистеми і Херсонських магістральних електромереж ДП «НЕК «Укренерго» з представниками штабу акції блокади Криму щодо доступу до ремонту ЛЕП.