Раді пропонують надати право пораненим на Майдані безкоштовно лікуватися у "Феофанії"

Про це йдеться у відповідному проекті постанови №3508, зареєстрованому 24 листопада.

Пропонується постановити, що особи, які були занесені Міністерством охорони здоров’я України до переліку осіб, які за результатами судово–медичної експертизи отримали під час участі у Революції Гідності тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження, мають право на безоплатне медичне обслуговування (лікування, диспансеризацію, медичну реабілітацію та інше) в клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами, госпіталях ветеранів війни та військово-медичних закладах охорони здоров’я (госпіталях).

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У разі прийняття відповідна постанова наберає чинності з дня її опублікування.

Авторами документу є Юрій Луценко, Олександр Третьяков, Гліб Загорій, Василь Яніцький, Олександр Дехтярчук ("Блок Петра Порошенка"), Максим Бурбак, Михайло Гаврилюк ("Народний фронт") та Юрій-Богдан Шухевич (Радикальна партія).

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