Постраждалий від ноги Парасюка СБУшник Пісний відмовився від статусу "учасник бойових дій"

Про це йдеться в його заяві, переданій УНІАН.

На початку своєї заяви Пісний згадує про інцидент, що стався між ним та народним депутатом Володимиром Парасюком 19 листопада.

«Він (інцидент – УНІАН) є неприпустимим для демократичної країни. В цивілізованій державі вирішення будь-яких конфліктів і спорів відбувається виключно в правовій площині. Тому хочу вибачитися перед усіма українцями за ту ганьбу, яку їм довелося спостерігати, учасником якої я вимушено став. Тому хочу попросити вибачення за дії народного депутата України, який демонструє на офіційному парламентському заході «мистецтво східних єдиноборств», - зазначив генерал СБУ.

Далі він зазявив, що, «хоча і виконував завдання в зоні проведення АТО», відмовляється від статусу "учасник бойових дій".

Читайте такожЛуценко вважає, що Парасюку треба вибачитися за "тупе фізичне насилля", а Пісному - простити

"Щодо надання мені статусу учасника бойових дій, хочу повідомити таке. З 30.07.2014 року по 02.08.2014 року я, виконуючи наказ, перебував у зоні проведення антитерористичної операції. Вище керівництво МВС було зобов’язане у місячний строк після завершення виконання завдань подати на розгляд відомчої комісії відповідні документи про виконання мною службового обов’язку в зоні АТО. Увесь порядок подання та оформлення документів відбувався відповідно до вимог закону. Інформую, що я написав офіційну заяву про відмову від цього статусу", - наголосив Пісний.

Читайте такожБудинок СБУшника Пісного, на якого вчора напав Парасюк, зняли з висоти (відео)

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада під час засідання комітету ВРУ з питань запобігання та протидії корупції Парасюк вдарив Пісного ногою. Це сталося під час розгляду питання про звернення Парасюка стосовно призначення Пісного на відповідну посаду.

Генерал написав заяву в Генеральну прокуратуру України про його побиття при виконанні службових обов'язків.

В ГПУ за цим фактом відкрили кримінальне провадження.