Крим у темряві: почастішали крадіжки з автомобілів, на дороги виходять "Нічні вовки"

Про це повідомляє "Крыминформ".

При цьому наголошується, що статистика щодо викрадення автомобілів за період надзвичайної ситуації не збільшилася, а ДАІ Севастополя очікує отримання 3-5 світлових веж, які будуть використовуватися на проблемних перехрестях і ділянках доріг.

Читайте такожПорошенко: Окупанти в Криму заарештовують кримських татар просто за те, що вони кримські татари

У той же час, аварійність на електромережах Севастополя зросла в кілька разів. За вчорашні добу сталася 21 аварійна ситуація. Повідомляється, що в звичайний час за тиждень відбувалися 10-11 подібних ситуацій, тобто зростання аварій значний. У компанії "Севастопольенерго" заявляють, що мають усі матеріальні та кадрові можливості для усунення наслідків.

Читайте такожДемчишин розповів, скільки часу потрібно для відновлення ЛЕП на Крим

Відзначимо, що заходи щодо недопущення порушень правопорядку і забезпечення безпеки громадян у Криму посилено. Повідомляється про посилення охорони об'єктів органів державної влади, правоохоронних органів, дипломатичних представництв, особливо небезпечних об'єктів, об'єктів життєзабезпечення, паливно-енергетичних об'єктів. Міста і села патрулюють 3 тис. співробітників правоохоронних органів.

Незважаючи на це, ДАІ Севастополя вітає можливу допомогу мотоклубу "Нічні вовки", який готовий надати допомогу автоінспекторам при патрулюванні вулиць Севастополя у вечірній і нічний час. Згідно з повідомленням, нарядів ДАІ мало і вони не можуть охопити все місто.

Також кримчан попросили максимально обмежити використання нагрівальних приладів, "що дозволить внести істотний вклад в економію електроенергії".

Читайте такожОкупаційна влада заборонила освітлювати вітрини та вивіски магазинів в Сімферополі

Прес-служба так званої Державної ради Криму повідомляє, що найбільш складна ситуація склалася в місті Керчі. Вдома 70% кримчан протягом п'яти днів жодного разу не були підключені до енергопостачання. Крім того, в Керчі відчувається дефіцит палива, балонного газу і є потреба в організації поліцейського патрулювання у нічний час доби. Відзначається, що Керч вже у найближчу добу отримає п'ять дизель-генераторів потужністю 1 МВт для забезпечення життєдіяльності городян.

Читайте такожЗМІ: влада анексованого Росією Криму наказала "зачистити як клас" українські медіа на півострові

Згідно з повідомленням, в міському окрузі Алушта, навпроти, ситуацію з відсутністю енергопостачання гострої назвати не можна. Світло в окремі населені пункти регіону подавалося протягом 10-12 годин без відключень, однак існує проблема газопостачання. У регіоні сьогодні понад 2,5 тис. споживачів, проте велика частина округу не газифікована. Складності з забезпеченням рідким паливом – скрапленим газом виникають і на півночі Криму - містах Армянську і Красноперекопську й Красноперекопському районі.

Ще однією гострою проблемою багато парламентарі за підсумками роботи в регіонах назвали відсутність стаціонарного та мобільного телефонного зв'язку. Відзначається слабке покриття радіо-і телеефіру в Джанкої, відсутність телефонного зв'язку в 80% населених пунктів Білогірського району та її повна відсутність в Кіровському районі.

Як повідомляв УНІАН, подачу електроенергії в житлові будинки Сімферополя скорочено з 12 до 4 годин в добу.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

Сьогодні, 27 листопада, працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП в Крим на вимогу активістів.