Рязанов виступав проти окупації Криму та російської агресії в Україні

Ельдар Рязанов у березні 2014 року разом із своєю дружиною Еммюй Абдуллінною були одними із артистів, які виступили проти анексії Криму Росією та поставили свої підписи у листі в підтримку України.

У липні цього року Міністерство культури України ініціювало створення "Білого списку" іноземних діячів культури, які підтримали Україну. До першої редакції цього списку серед інших увійшов і Ельдар Рязанов.

Як повідомляв УНІАН, у віці 88 років помер народний артист СРСР Ельдар Рязанов.