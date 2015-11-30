Рязанов виступав проти окупації Криму та російської агресії в Україні
06:02, 30 листопада 2015Суспільство
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Ельдар Рязанов не підтримував дії російської влади по відношенню до України.
Рязанов виступав проти окупації Криму / фото: УНІАН
Ельдар Рязанов у березні 2014 року разом із своєю дружиною Еммюй Абдуллінною були одними із артистів, які виступили проти анексії Криму Росією та поставили свої підписи у листі в підтримку України.
У липні цього року Міністерство культури України ініціювало створення "Білого списку" іноземних діячів культури, які підтримали Україну. До першої редакції цього списку серед інших увійшов і Ельдар Рязанов.
Як повідомляв УНІАН, у віці 88 років помер народний артист СРСР Ельдар Рязанов.
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