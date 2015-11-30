Кабмін затвердив дати, які будуть робочими днями замість Різдва, 8 березня і Дня Конституції

Відповідне розпорядження від 11 листопада 2015 р. № 1155-р опубліковано на Урядовому порталі.

Читайте також"Укрзалізниця" на 16 годин призупинить продаж квитків через інтернет

"З метою створення сприятливих умов для святкування 7 січня — Різдва Христового, 8 березня — Міжнародного жіночого дня та 28 червня — Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого часу рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банків) перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2016 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з: п’ятниці 8 січня — на суботу 16 січня; понеділка 7 березня — на суботу 12 березня; понеділка 27 червня — на суботу 2 липня", - йдеться у документі.

Читайте такожУкраїнцям обіцяють зміцнення гривні до свят

Спеціальний режим роботи банків у зазначені дні визначає Національний банк.