Полторак заявив, що Міноборони цього року закупило для військових 1,3 тисячі квартир

Міністерство оборони України цього року закупило для військовослужбовців 1,3 тис. квартир

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак сьогодні перед церемонією вручення оглядових ордерів на житло військовослужбовцям-учасникам АТО та членам їх сімей у Василькові Київської області.

«У цьому році було виділено трохи більше одного мільярда гривень на придбання житла військовослужбовцям. Ми в цьому році закупили 1 тис. 300 квартир», - зазначив він.

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За словами Полторака, наступного року на придбання квартир для військовослужбовців заплановано виділити з держбюджету приблизно таку ж саму суму.

Також поточного року відомство виплатило військовослужбовцям, які стояли у черзі на отримання квартир, компенсації за придбання житла на загальну суму 250 млн грн.

«Наприклад, якщо військовий має отримати 100 квадратних метрів житла, він отримує відповідно 1,5 млн грн, знімається з черги та сам купляє собі житло. У цьому році компенсації виплачені на суму 250 млн грн», - сказав міністр.