На Миколаївщині внаслідок пожежі на військовому полігоні постраждали четверо військових

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Внаслідок пожежі згоріли 12 наметів, постраждали чотири військовослужбовці.

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"Один військовослужбовець отримав опік легкого ступеню важкості, ще троє — легкі тілесні ушкодження. Усім постраждалим медичною службою полігону оперативно надана необхідна допомога, їхньому життю небезпека не загрожує", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом призначено службову перевірку, яка має визначити причини надзвичайної ситуації.

Раніше, 1 грудня, в районі с. Гур’ївка (Миколаївська область) під час навчань з обладнання паромної переправи загинув військовослужбовець строкової служби.