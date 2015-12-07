На Миколаївщині внаслідок пожежі на військовому полігоні постраждали четверо військових

17:54, 07 грудня 2015
Суспільство
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У ніч з 6 на 7 грудня в розташуванні окремої механізованої бригади, яка перебуває на Широколанівському загальновійськовому полігоні (Миколаївська область), сталася пожежа.

/ Фото УНИАН

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Внаслідок пожежі згоріли 12 наметів, постраждали чотири військовослужбовці.

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"Один військовослужбовець отримав опік легкого ступеню важкості, ще троє — легкі тілесні ушкодження. Усім постраждалим медичною службою полігону оперативно надана необхідна допомога, їхньому життю небезпека не загрожує", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом призначено службову перевірку, яка має визначити причини надзвичайної ситуації.

Раніше, 1 грудня, в районі с. Гур’ївка (Миколаївська область) під час навчань з обладнання паромної переправи загинув військовослужбовець строкової служби.

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