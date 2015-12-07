На Миколаївщині внаслідок пожежі на військовому полігоні постраждали четверо військових
У ніч з 6 на 7 грудня в розташуванні окремої механізованої бригади, яка перебуває на Широколанівському загальновійськовому полігоні (Миколаївська область), сталася пожежа.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.
Внаслідок пожежі згоріли 12 наметів, постраждали чотири військовослужбовці.
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"Один військовослужбовець отримав опік легкого ступеню важкості, ще троє — легкі тілесні ушкодження. Усім постраждалим медичною службою полігону оперативно надана необхідна допомога, їхньому життю небезпека не загрожує", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом призначено службову перевірку, яка має визначити причини надзвичайної ситуації.
Раніше, 1 грудня, в районі с. Гур’ївка (Миколаївська область) під час навчань з обладнання паромної переправи загинув військовослужбовець строкової служби.