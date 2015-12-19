Пластуни вперше передали президентові Вифлеємський вогонь миру

«Цій скаутській традиції вже багато років, але вперше Вифлеємський вогонь миру потрапив до Адміністрації президента України», - наголосили в прес-службі глави держави.

«Нам дуже потрібен мир, і саме тому ми принесли цей символ миру Вам, пане президенте», - сказав член Національної наглядової ради Пласту Андрій Лузан, передаючи вогонь до лампадки Порошенка.

Глава держави висловив побажання, щоб цей вогник Вифлеємського вогню додав кожному віри у те, що все у нас буде добре. За словами Президента, понад 30 років Європа завдяки цій традиції об’єднується напередодні Різдва. Україна, як частина європейської цивілізації, після розпаду Союзу долучилася до цієї традиції.

«Нехай цей вогник, принесений дітьми, запалає в домівках від Чернігова до Криму, від Закарпаття до Луганська і продемонструє єдність України та принесе всім цим домівкам мир», – побажав Порошенко.

Довідка УНІАН. Традиція привозити до Різдва вогонь із Вифлеєму народилася у Австрії у 80-роках минулого століття. Ініціаторами виступили місцеві журналісти та скаути. Вогонь запалюється на місці народження Ісуса Христа і перевозиться до Європи, де передається від країни до країни.

Щороку Austrian Airlines виділяє окремий літак, де у спеціальних контейнерах вогонь передається по Європі. Австрійські скаути придумали «скаутську естафету» – передавати вогонь на прикордонних переходах з рук в руки. Від середини 2000-х практично усі країни (і Україна також) відсилають своїх представників до Відня за частинкою вогню.

В Україні пластуни поширюють Вогонь у держустанови, лікарні, сиротинці, передають діаспорі у різні країни, а також – українським військовим на передову.