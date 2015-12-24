Детективи НАБУ викрили на Рівненщині суддю, який вимагав хабар у розмірі $3,5 тисяч (фото)

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"У четвер, 24 грудня, детективами Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками МВС та СБУ викрито голову одного з районних судів Рівненської області, який через посередників вимагав та отримав від громадянки неправомірну вигоду (хабар) у сумі 3500 доларів США за сприяння у скасуванні рішення про позбавлення останньої батьківських прав", - йдеться у повідомленні.

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Перевіряється причетність до злочину керівництва Апеляційного суду області.

Слідчі дії тривають.

У повідомленні йдеться, що згідно із Законом «Про Національне антикорупційне бюро України» до підслідності НАБУ відносяться кримінальні корупційні правопорушення, вчинені державними чиновниками І-ІІ категорії та суддями.