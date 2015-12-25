Новорічні свята починаються з КОСМО
Із року в рік наприкінці грудня магазини «КОСМО» наповнюються духом Різдва та новорічних свят. Саме тут можна розчинитися у cяйві яскравих вогників, наповнитися гарним настроєм, очікуванням дива та, звісно ж, подарунків.
Напередодні Нового року в «КОСМО» їх особливо багато. На покупців чекає безліч знижок: на подарункові набори, парфуми, декоративну косметику та інші товари. А це гарна нагода побалувати не лише себе, а й близьких і друзів приємними дрібничками та новорічними подарунками.
Тим, хто досі не визначився, у якому образі зустрічати Новий 2016-ий рік, «КОСМО» пропонує відвідати майстер-класи з макіяжу. З 25 до 29 грудня професійні візажисти нададуть представницям прекрасної половини людства поради, розкажуть про сучасні тренди та нові продукти декоративної косметики. І, головне, перетворять дівчат на дивовижних красунь. Клієнтки «КОСМО», які вже скористалися послугами візажистів, залишилися в захваті. Дівчата зазначили, що це чудовий новорічний подарунок, яким варто скористатися й іншим. Розклад майстер-класів можна з’ясувати на сайті www.kosmo.ua
А ще перед святами на поличках магазинів «КОСМО» з’явилися нові товари: це дрібна побутова техніка для жінок та чоловіків. Отже, відтепер можна купити подарунки для всієї родини в одному магазині!
Ну, а щоб покупці ще більше наповнилися неймовірним святковим настроєм та Різдвяним духом, у «КОСМО» співає колектив вокалістів. Вони виконують традиційні колядки та новорічні пісні акапельно. Тим, кому пощастило почути спів, спогадів та вражень вистачить на весь наступний рік.
Мережа магазинів «КОСМО» вітає всіх із Новим роком та Різдвом Христовим! Свято починається саме тут!