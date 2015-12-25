Новорічні свята починаються з КОСМО

Напередодні Нового року в «КОСМО» їх особливо багато. На покупців чекає безліч знижок: на подарункові набори, парфуми, декоративну косметику та інші товари. А це гарна нагода побалувати не лише себе, а й близьких і друзів приємними дрібничками та новорічними подарунками.

Тим, хто досі не визначився, у якому образі зустрічати Новий 2016-ий рік, «КОСМО» пропонує відвідати майстер-класи з макіяжу. З 25 до 29 грудня професійні візажисти нададуть представницям прекрасної половини людства поради, розкажуть про сучасні тренди та нові продукти декоративної косметики. І, головне, перетворять дівчат на дивовижних красунь. Клієнтки «КОСМО», які вже скористалися послугами візажистів, залишилися в захваті. Дівчата зазначили, що це чудовий новорічний подарунок, яким варто скористатися й іншим. Розклад майстер-класів можна з’ясувати на сайті www.kosmo.ua

А ще перед святами на поличках магазинів «КОСМО» з’явилися нові товари: це дрібна побутова техніка для жінок та чоловіків. Отже, відтепер можна купити подарунки для всієї родини в одному магазині!

І це ще не все! У мережі магазинів «КОСМО» почала працювати новорічна «КОСМО-пошта». Це унікальна можливість привітати зі святами рідних або друзів, навідати яких немає часу. Або можна зробити сюрприз для важливої для вас людини.Достатньо придбати будь-який товар у магазині, а працівник «КОСМО-пошти» запакує його у святковий пакунок та доставить за зазначеною адресою у будь-який куточок України. Ця послуга абсолютно безкоштовна!

Ну, а щоб покупці ще більше наповнилися неймовірним святковим настроєм та Різдвяним духом, у «КОСМО» співає колектив вокалістів. Вони виконують традиційні колядки та новорічні пісні акапельно. Тим, кому пощастило почути спів, спогадів та вражень вистачить на весь наступний рік.

Мережа магазинів «КОСМО» вітає всіх із Новим роком та Різдвом Христовим! Свято починається саме тут!