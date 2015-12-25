На лінії розмежування на Донеччині відкрили пункт пропуску "Пищевик"

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Як наголошується в повідомленні, відкриття КПВВ відбулося за участю керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського і начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Сергія Бідила, а також представників органів місцевого самоврядування та Донецького прикордонного загону.

Новий контрольний пункт розташований на напрямку «Маріуполь – Новоазовськ», на якому до цього функціонував КПВВ «Гнутове». На «Пищевику» прикордонники будуть продовжувати здійснювати контрольні пропускні заходи, які спрямовані на стабілізацію ситуації щодо пропуску людей і для збільшення пропускних можливостей лінії розмежування.

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Контрольний пункт має пропускну здатність до 4,5 тисячі осіб і до 2,5 тисячі транспортних засобів, що вдвічі більше, ніж на «Гнутовому», який в середньому за добу перетинали 2,5 тисячі осіб і 600 транспортних засобів. В обох напрямках руху буде функціонувати по дві смуги для оформлення автотранспорту та по 1 смузі для оформлення людей в пішому порядку. Контрольно-перевірочні та пропускні заходи будуть здійснюватися з 7:00 до 17:00.

«Відкриття даного контрольного пункту дозволить створити комфортні умови для людей і мінімізувати черги на даному напрямку, особливо це актуально з наближенням новорічних та різдвяних свят, оскільки в цей період очікується збільшення пасажиро-транспортного потоку у всіх контрольних пунктах в'їзду/виїзду», - зазначили в ДПСУ.