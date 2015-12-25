"Блекаут, кава-брейк, офіси усілякі": "спікер держради" Криму закликав відмовитися від "ворожих" слів
15:42, 25 грудня 2015Суспільство
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Так званий голова державної ради окупованого Криму Володимир Константинов виступив проти вживання в сучасній російській мові запозичених у Заходу слів.
"Спікер" Криму закликав відмовлятися від запозичених іноземних слів / УНІАН
Про це повідомляє РИА "Новости".
"Не блекаут, а енергетична блокада, забувайте ці ворожі слова, кава-брейк, офіси усілякі, понапридумують", - заявив він журналістам.
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Як повідомляв УНІАН, раніше інший представник окупаційної влади - Сергій Аксьонов вимагав від чиновників "не включати джакузі" заради економії.
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