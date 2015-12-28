У Криму розпочався суд над кримськими татарами, які мітингували проти анексії півострова

Фігурантами цього процесу виступають заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і активісти – Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі, передає "Крим.Реалії".

Зазначається, що охочих потрапити на засідання чимало. Серед присутніх рідні, близькі, знайомі обвинувачених у цій справі.

Читайте такожПоклонська повідомила про згоду обвинувачених у справі "26 лютого" піти на угоду з прокуратурою

Меджліс кримськотатарського народу 28 грудня закликав міжнародну спільноту "захистити права людини в тимчасово окупованому Криму".

Нагадаємо, Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов і Ахтем Чийгоз звинувачуються російськими слідчими в участі у "масових заворушеннях" 26 лютого 2014 року, які виникли півтора року тому біля кримського парламенту унаслідок багатотисячного мітингу за участю прихильників територіальної цілісності України і активістів партії "Русское единство".