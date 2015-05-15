Заступнику голови Меджлісу Чийгозу продовжили арешт до кінця липня

Як повідомляє "Крим. Реалії", адвокати арештованого на початку засідання просили суддю відпустити Ахтема Чийгоза з СІЗО під домашній арешт і під особисте зобов’язання російського правозахисника, члена Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Андрія Юрова.

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Суддя оголосила перерву, після якої суд відхилив клопотання захисту Ахтема Чийгоза, продовживши йому арешт до 29 липня включно.

Як пояснив заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, присутній на засіданні, суддя мотивувала це рішення тим, що слідство у кримінальній справі триває, а Ахтем Чийгоз може переховуватися.

"Всі доводи про те, що Ахтем Чийгоз не збирається залишати Крим, оскільки у нього тут рідні, близькі, він тут живе, суддя не взяла до уваги", – сказав Ільмі Умеров.

Близькі й родичі Ахтема Чийгоза розчаровані рішенням суду, його дружина вийшла із зали суду в сльозах.

Ахтема Чийгоза арештували в Криму в рамках кримінальної "справи 26 лютого". Його затримали "за підозрою в організації й участі в масових заворушеннях" 29 січня цього року й обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

26 лютого 2014 року під кримським парламентом зібралися кілька тисяч прихильників кримськотатарського Меджлісу і "Русского единства". Організаторами заходу виступили голова Меджлісу Рефат Чубаров і лідер "Русского единства" Сергій Аксьонов. Тоді в результаті сутичок двоє людей загинули. Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу.