Ганна Герман вимагає жорсткішої боротьби с расизмом, ніж Чорновіл

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Ганна ГЕРМАН сподівається, що законопроект про посилення відповідальності за розпалювання, зокрема, расової ворожнечі в Україні буде розглянуто у Верховній Раді найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: “Чому почастішали випадки нападу на чорношкірих іноземних громадян?".

Г.ГЕРМАН підкреслила, що особисто займалась розробкою цього документа, і додала, що він стосується не лише расової, а й політичної, ідеологічної та релігійної ворожнечі.

“Я вже звернулася сьогодні до своєї фракції (Партії регіонів – УНІАН) з тим, щоб наша фракція подала цей законопроект як першочерговий для розгляду на цій ще сесії парламенту”, - сказала народний депутат.

За її словами, зараз законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвищення відповідальності і посилення боротьби проти расизму, антисемітизму і дискримінації) перебуває на розгляді в комітетах ВР.

“В понеділок на Погоджувальній раді я буду просити спікера внести законопроект до зали на голосування”, - підкреслила Г.ГЕРМАН.

Вона поінформувала, що у ВР зареєстровано загалом три проекти законів щодо боротьби з національною нетерпимістю, однак вважає свій найбільш жорстким та обширним.

“Є законопроект колеги МОСКАЛЯ, який є досить м’який і навіть ставить під сумнів таку проблему, як расизм в Україні. Є законопроект колеги Тараса ЧОРНОВОЛА, який не охоплює моментів вербальних, бо мій законопроект передбачає відповідальність навіть за образу словом, і не лише людини іншого кольору шкіри, а й, зокрема, іншого віросповідання. Це досить жорсткий законопроект, який передбачає за расизм кримінальну відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі“, - повідомила Г.ГЕРМАН.

Вона висловила сподівання, що її законопроект набере необхідну кількість голосів депутатів. “Але якщо законопроект не пройде – це теж відповідь, і вона дасть картину свідомості нашого політикуму, тоді ми зрозуміємо, що наш політикум ще не готовий серйозно боротися з расизмом”, - підкреслила народний депутат.

В той же час вона наголосила, що іноземці зі свого боку теж мають робити певні кроки, щоб уникнути непорозумінь. Зокрема, за словами Г.ГЕРМАН, з цією метою вони повинні вивчати культуру України.

“Одна з причин проблеми – різність культур тих людей, які приїжджають в Україну, з людьми, які тут народилися і живуть. Ця різниця культур іноді призводить до прикрих сутичок і конфліктів”, - переконана народний депутат.

При цьому вона додала, що готова раз на тиждень безкоштовно викладати українську мову для всіх іноземців, які хочуть її вивчати.

“Треба шукати приміщення. Ми з “SOS! Расизм!” (громадська організація, засновником якої є Валід АРФУШ - УНІАН), я думаю, разом підемо до пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і проситимемо приміщення для таких зборів, для того, щоб учити іноземців українській культурі і української мови, українським традиціям. Я думаю, це хороша справа”, - заявила Г.ГЕРМАН.