Священний шлях Христа на Голгофу відбудують на Вінничині

У місті Шаргороді Вінницької області за підтримки меценатів та влади розпочато будівництво Хресної Дороги на зразок Єрусалимської.

Як передає кореспондент УНІАН, у заходах з початку будівництва в одному з найдревніших споруд міста Шаргорода костьолі Святого Флориана взяли участь голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, голова обласної ради Григорій ЗАБОЛОТНИЙ, меценат Володимир БАРЕЦЬКИЙ та представники різних конфесій області.

Шаргородська Хресна Дорога (Кальварія) отримала Папське благословення, яке разом із пам’ятною символічною мармуровою дошкою - наріжним каменем привіз з Риму посол Ватикану в Україні Апостольський нунцій архієпископ Іван ЮРКОВИЧ. Архієпископ відправив Божественну літургію на честь такої знаменної події у житті християн і привітав усіх з великим святом духовного відродження та єднання.

"Ідея створення Хресної Дороги на зразок Єрусалимської належить групі не байдужих до відродження свого славетного краю людей, які задумалися, що можна зробити для історії Шаргородщини. Ми зараз користуємось культовими спорудами, яким по 300- 400 років. Тож і вирішили зробити свій посильний внесок у звеличення слави Господньої – збудувати імітацію священного шляху, який відповідав шляху Христа на Голгофу", - розповів один з 14 меценатів її будівництва В.БАРЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що Хресна Дорога – це одна із західних практик богослужіння, в основу якого покладаються спогади віруючих про шлях Ісуса Хреста на Голгофу. Хресна Дорога у Шаргороді візьме свій початок з центру міста, від костьолу Святого Флоріана, пройде по вулиці, що веде до річки Мурафа, а далі по пагорбах села Гибалівки, повідомив В.БАРЕЦЬКИЙ.

Він розповів, що з середини 14 століття, коли опіку над святими місцями в Єрусалимі було доручено францисканцям, утвердився звичай здійснювати стояння в окремих місцях цього паломницького маршруту. Уже у 15-16 століттях у різних регіонах Європи, наслідуючи цей звичай, виникла традиція серійно відображати сцени Страстей Христа. Зображення могли бути скульптурними, рельєфними або живописними, розташованими на відкритому просторі чи в каплицях. Виникали також місця особливого вшанування Страстей Христових – Кальварії (з латини Кальварія - Голгофа), що слугували місцями для звершення процесій Хресної Дороги.

"Ми також відтворимо цих 14 стоянь у вигляді палацу Пілата зі святими сходами, моста янголів і низкою каплиць, серед яких: Вкладення хреста, першого, другого, третього падіння, зустрічі Ісуса з Марією, святої Вероніки, плачучих жінок, роздягання і розп’яття Ісуса та каплиця Господнього Гробу", - зазначив меценат. В.БАРЕЦЬКИЙ сказав, що на це потрібно чимало коштів, “але для слави Господньої нічого не шкода. За три – п’ять років планується завершити цей унікальний і поки що єдиний проект в Україні".