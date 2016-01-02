У Полтавській області звалили пам'ятник Леніну (відео)
В селі Піщане Кременчуцького району Полтавської області активісти ВО «Свобода» і «Правого сектору», а також бійці батальйону «Азов» звалили пам'ятник Володимиру Леніну.
Про це УНІАН повідомив лідер кременчуцької міської організації ВО «Свобода» Костянтин Красовський.
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«1 січня кременчуцька «Свобода» разом з активістами проводу «ПС» й бійцями «Азова» привітали Степана Бандеру з Днем народження. Акція пройшла мирно. Проти повалення був лише депутат, екс-«регіонал» - кидався на журналістів. Акція пройшла без бійок та інших інцидентів», - зазначив Красовський.
У поліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 194, частиною 1 «Умисне знищення або пошкодження майна». Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.