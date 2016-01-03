У Донецькій області затримали бойовика, який вирішив "відпочити від війни"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«2 січня співробітники кримінальної поліції Донеччини у ході проведених спецзаходів у Костянтинівському районі затримали жителя Луганської області, бойовика "ЛНР" Олександра, 1992 року народження, на прізвисько "Худий", який "втомився від війни і приїхав до родичів на відпочинок", - написав Аброськін.

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За його інформацією, до червня 2015 року бойовик проживав у Луганську за рахунок гуманітарної допомоги, потім за оголошенням завербувався до угрупування "ЛНР" з розрахунком отримувати повний соцпакет і 5000 гривень».

«Першого ж дня його разом з іншими "любителями халяви" відправили в селище Металіст, що під Луганськом, де призначили заряджаючим міномета у "батальйон "Зоря". У підрозділі було 3 міномети 120 мм, старший - Михайло на прізвисько "Старий". Протягом двох місяців "Худий" щодня брав участь в обстрілах м. Щастя. У зв'язку з невиплатою обіцяної заробітної плати втік з "підрозділу", виїхав до Серпухову Російської Федерації, де працював різноробочим на різних будівництвах, але через скотиняче ставлення до "героїв ополчення" приїхав наприкінці грудня до своїх родичів у Донецьку область», - повідомив Аброськін.

Зараз "Худий" дає показання щодо своїх спільників, а поліція буде встановлювати, якими стежками бойовик перетнув лінію розмежування, додав Аброськін.