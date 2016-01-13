У Черкасах вручили Всеукраїнську літературну премію імені Василя Симоненка

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облради, вручення премій відбулося в обласній філармонії, де вчора пройшов літературно-мистецький вечір з нагоди 81-ї річниці від дня народження Василя Симоненка.

Як зазначив голова конкурсної комісії Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка Володимир Поліщук, конкурс на здобуття премії виявився достойним і представницьким. За здобуття премії боролося зо два десятки літераторів.

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Лауреатами премії за 2015 рік стали Олександр Кучеренко (Олександр Обрій) з Києва у номінації «За кращу першу поетичну збірку» за збірку поезій «Абетка юності» та Микола Шамрай з с. Пекарі Канівського району Черкаської області у номінації «За кращий художній твір» за збірку поезій «Клятва грому». Їм вручили дипломи лауреатів та грошові премії у розмірі 15 тис. грн.

На святковому концерті лауреати зачитали свою поезію, також зі сцени лунало ще багато поетичних творів, як з доробку Василя Симоненка, так і сучасних авторів.

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Довідка УНІАН. Всеукраїнська літературна премія імені Василя Симоненка заснована 1987 р. Літературна премія імені Василя Симоненка присуджується за високохудожні літературні твори (поезія, проза, драматургія) громадянського звучання, спрямовані на побудову незалежної демократичної України.

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Василь Симоненко (1935-1963) - український поет і журналіст, один з найбільш яскравих представників покоління «шестидесятників». З 1990-х років і до теперішнього часу твори Симоненко регулярно перевидаються, його твори включено в обов’язкову шкільну програму. Нагороджений Державною премією України імені Тараса Шевченка (1995 рік - посмертно) - за збірки віршів і прози «Лебеді материнства», «У твоєму імені живу».