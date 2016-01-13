Погода в Україні на середу: Штормове попередження, мокрий сніг та відлига
08:39, 13 січня 2016Суспільство
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У середу, 13 січня, синоптики оголосили штормове попередження.
У Києві у середу очікується мокрий сніг / Фото УНІАН
За даними українського Гідрометцентру, сьогодні, 13 січня, на дорогах країни, крім Півдня, очікується ожеледиця, в східних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с, повідомляє ТСН.ua.
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На більшій частині України очікується сніг з дощем, на півдні можливі дощі, в центрі місцями без опадів, температура вдень від -1…+9. На Сході прогнозують температуру від 1…4 тепла, у центральному регіоні 0…3, у південному 5…9, у західному 0…5, у північному від -1…2.
У Києві у середу очікується мокрий сніг, температура від -1 до +1, на дорогах ожеледиця.
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