У "ДНР" і "ЛНР" не повинні мати ілюзій щодо спеціального статусу Донбасу – голова ОБСЄ

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Відні на прес-конференції після спеціального засідання Постійної Ради ОБСЄ, першому під егідою німецького головування в ОБСЄ у 2016 році.

Читайте такожКучма жорстко поставив питання доступу Червоного Хреста до тюрем на окупованих територіях - Геращенко

"На останній зустрічі на рівні міністрів закордонних справ ми - німці та французи – чітко заявили, що продовжуємо розраховувати на те, що Росія використає свій вплив на сепаратистів, щоб гарантувати відведення озброєння, що місія ОБСЄ отримає можливість виконувати свої завдання та умови перевірити, що озброєння насправді було відведено, що сепаратисти не мають очікувань, які не можуть бути виконані, стосовно спеціального статусу Донбасу. За це нам потрібно, щоб Україна виконувала свої зобов'язання та продовжила створення законних підстав для проведення законних місцевих виборів (у Луганській і Донецькій областях)", - повідомив він.

Читайте такожПісля візиту Гризлова до Києва Порошенко попередив, що деякі його зустрічі не будуть оприлюднюватися

Штайнмаєр наголосив, що очікує від сторін конфлікту "готовності та бажання бачити Мінські домовленості як фундамент для заходів, які необхідно виконати".