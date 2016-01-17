У Дніпропетровській області через негоду закрито рух автотранспорту, у школах скасовані заняття

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, таке рішення прийняла Служба автомобільних доріг у Дніпропетровської області під час засідання обласного оперативного штабу сьогодні ввечері.

Закриті дороги на Херсон, Кіровоград, Миколаїв. Обмежено рух вантажівок та громадського транспорту на Запоріжжя, Полтаву, Харків та Донецьк.

«Ми просимо всіх жителів та гостей регіону утриматися від поїздок. Всі комунальні, аварійні та рятувальні служби працюють цілодобово в режимі підвищеної готовності. На автошляхах працює спецтехніка, організовані пункти обігріву», - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман.

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У звичайному режимі працюють всі котельні області – тепло надходить до лікарень, шкіл, дитсадків, закладів соціальної сфери, житлових будинків.

На Дніпропетровщині працює 168 стаціонарних та 3 мобільних пункти обігріву. У разі необхідності такі намети будуть організовані на дорогах, де спостерігатиметься велике скупчення автотранспорту.

Також в області завтра скасовано заняття у школах.