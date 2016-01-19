На грип та ГРВІ перехворіли 6% населення України – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник Українського центру з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я Любов Некрасова.

Вона підкреслила, що більшість із тих, хто захворів, 67%, - діти. «Кількість дітей до 17 років, які захворіли, зменшилася на 10%. Натомість дорослих почало хворіти більше. Госпіталізовано 88 тс. 384 людей Найвищий рівень захворюваності – у Києві та Київській області, найнижчий у Закарпатській, Тернопільській та Харківській областях. Кількість звертань та госпіталізацій зросла. Це позитивний показник, він свідчить, що люди частіше почали звертатися до лікарів», - сказала Некрасова.

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За її словами, у 98% тих, хто помер через грип, виявлено пандемічний вірус AH1N1 (Каліфорнія).

«Це підтверджує агресивність вірусу, що розвивається дуже швидко, викликаючи тяжкі ускладнення, зокрема блискавичну пневмонію. Саме AH1N1 викликає пандемії та епідемії. Грип - така хвороба, за якої слід обов’язково звертатися до лікаря вже за перших ознак і почати вживати лікарські препарати у перші 48 годин», - підкреслила Некрасова.

Як повідомляв УНІАН, за даними міністра охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі, в Україні від грипу померла 51 людина.