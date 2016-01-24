На Рівненщині заступник міністра молоді та спорту збив людину на пішохідному переході (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненщини, сталася ця дорожньо-транспортна пригода в Корецькому районі на 261 кілометрі автомобільної траси «Київ-Чоп». Чиновник, керуючи автомобілем «Тойота Кемрі» (рухався у напрямку столиці), скоїв наїзд на 61-річну жительку села Старий Корець на пішохідному переході, що не освітлювався.

Потерпілу доставили до районної лікарні. У неї діагностовано закритий перелом лівого ліктьового суглоба та перелом ребер.

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Заступник міністра, а також його дружина та двоє неповнолітніх дітей, які їхали з ним у авто, за медичною допомогою не зверталися.

Прокуратура Рівненської області взяла на контроль перебіг розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.286 КК України за фактом дорожньо-транспортної пригоди.