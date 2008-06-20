Погода на вихідні

Завтра в Україні буде тепло, місцями короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 21 червня в Україні мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза, лише у східній частині без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-27°, на Закарпатті, в Криму, Приазов`ї та східних областях до 30°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 12-17°.

22-23 червня в нашій країні мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 22 червня на півночі Лівобережжя та у східних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 23 червня на Правобережжі - південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у південній частині до 20°, 23 червня у західних та північних областях 9-14°, вдень 22 червня 21-26°, у південній частині, а 23 червня в Україні 24-29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

24-25 червня в Україні переважно без опадів, лише 24 червня вдень в Україні (крім півдня), а 25 червня у західних та північних областях невеликі короткочасні дощі, грози. Підвищення температури вночі до 13-18°, на півдні до 16-21°, вдень до 26-32° (у західних та північних областях 24-29°).

26-27 червня без опадів, лише вночі 26 червня на сході та південному сході місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-16°, на півдні до 20°, вдень 23-29°, 26 червня у південних, а 27 червня у західних та місцями у північних областях 30-32°.

28-30 червня спекотна без опадів погода з температурою вночі 18-24°, вдень 29-34°, лише 29-30 червня на північному заході та півночі країни ймовірні окремі невеликі короткочасні грозові дощі.

Завтра у Києві мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

По області 21 червня мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

22-23 червня мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер північний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура 22 червня вночі 12-17°, вдень 21-26°; 23 червня вночі 9-14°, вдень 24-29°.

24-25 червня вночі переважно без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі підвищиться до 13-18°, вдень суттєво не зміниться.