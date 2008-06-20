Що краще: ввозити вугілля з інших країни чи виробляти його так, як нині?

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ пропонує ввозити в Україну вугілля з інших країн замість видобувати його на аварійних шахтах.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам Г.МОСКАЛЬ назвав неправильною позицію держави, яка, за його словами, прикривається тим, що, мовляв, вугілля буде дешевшим, і це впливатиме на зниження цін на продукти харчування.

“Може нам взагалі не потрібно виробляти вугілля тут, в Україні, внаслідок чого гинуть люди? Може, нам варто возити його з Польщі. Австралії чи Нової Зеландії”, - зауважив він.

Депутат повідомив, що давно опікується питанням безпеки на шахтах, ще з того часу, коли він працював головою Луганської облдержадміністрації.

“Вся ця ситуація ганебна для держави. Це не може більше так продовжуватись. Зараз у розвиток шахти нічого не вкладають, лише все розкрадають. Та все це продовжуватиметься надалі, коли люди гинуть за вугілля. Це просто 60-й рік радянської влади. Невідомо, куди йдуть кошти, які на це виділяє уряд”, - наголосив він.

Г.МОСКАЛЬ наголосив, що нинішня ситуація у вугільній галузі створює соціальні проблеми. “Все стоїть зараз на місці, нічого не розвивається”, - вважає він.