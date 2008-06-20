ГУБОЗ шукає покровителів потужного тіньового бізнесу на шлакових відвалах

У Запоріжжі припинено незаконний видобуток металу на шлакових відвалах, щомісяця прибуток ділків становив від 2 до 5 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, працівники ГУБОЗ провели спецоперації із протидії незаконному промислу на шлакових відвалах ВАТ «Запоріжсталь» та ВАТ «Дніпроспецсталь» в районі «Середньої Балки» Вільнянського району Запорізької області.

За оперативними даними, щомісячний прибуток «тіньових ділків» від переробки відходів для отримання вторинної сировини з подальшим її використанням у металургійному виробництві сягає від 2 до 5 млн. доларів.

До другого етапу спецоперації ГУБОЗ МВС були залучені працівники УБОЗ та УДАІ УМВС України в Запорізькій області, а також фахівці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ВАТ «Запоріжобленерго», обласної інспекції Держгірпромнагляду, екологи, тощо.

Лише за одну добу перевірки - 19 червня - за незаконний промисел правоохоронці затримали понад 60 осіб, які за грошову винагороду із використанням техніки нелегально видобували скраб та лом чорних і кольорових металів. Серед них неповнолітні, раніше засуджені, а також особи, які знаходилися у розшуку.

Також на території шлакових відвалів, що перебуває під воєнізованою охороною, було виявлено 16 вантажних автомашин, 8 екскаваторів. На виїзді з території шлакових відвалів затримано ще дві вантажівки із 30 тонами металевого скрабу. За 50 метрів від території шлакових відвалів, де розташовані два садово-городних кооперативи, правоохоронці знайшли декілька пристроїв для переробки та отримання сировини для металургійного виробництва (металевого скрабу, лому чорних та кольорових металів) та інше обладнання (зварювальні апарати, різаки тощо). Фахівці МНС зафіксували грубі порушення норм пожежної безпеки, а представники ВАТ «Запоріжобленерго» спільно з енергетиками склали акт про самовільне підключення до електромережі, що належить ВАТ «Запоріжсталь».

За результатами проведених заходів зібрано матеріали для порушення кількох кримінальних справ, зокрема, за незаконний промисел. Окрім цього у тимчасових приміщеннях правоохоронці вилучено пістолет ПМ з глушником, 30 набоїв до нього, а також речовину, схожу на наркотичну. Вилучений бойовий снаряд, що знаходився в особливо небезпечному стані, в той же день знешкоджено фахівці МНС.

Наразі оперативники ГУБОЗ відпрацьовують імовірну причетність до потужного незаконного промислу на так званій «Махмудці» криміналітету та їхніх корумпованих «покровителів» у правоохоронних та контролюючих органах.

*** Шлакові відвали у Запоріжжі займають 230 гектарах землі. Тут захоронюють відходи найбільших підприємств міста: ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Дніпроспецталь», ВАТ «Запоріжкокс», ВАТ «Запорізькій завод феросплавів». Розмір накопиченого металу в шлаках «Середньої Балки» за різними оцінками – від 40 до 300 мільйонів тонн.