Торгові партнери не можуть зрозуміти, чи має намір Україна ставати членом СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, аби всі без винятку норми Закону «Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" набули чинності з моменту опублікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції перший заступник розділу Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Президент повернув цей закон у Верховну Раду з пропозицією повторно розглянути. Президент пропонує сьогодні нашим народним обранцям прийняти закон без будь-яких винятків. Закон відповідно до взятих нами зобов`язань має набути чинності з моменту його опублікування. Такі наші зобов`язання відповідно до вимог Світової організації торгівлі і, безперечно, вони повинні бути виконані, - сказав О.ШЛАПАК. – Підписання закону в такому форматі (у форматі, який був прийнятий ВР і ветований Президентом) грубо порушує Конституцію і закони нашої держави».

Також О.ШЛАПАК відзначив, що з ухваленням цього закону почали надходити «листи з претензіями» від основних торговельних партнерів України, які так і не можуть зрозуміти, чи збирається Україна ставати членом СОТ і виконувати взяті на себе зобов`язання».

За його словами, торговельні партнери України у відповідь на подолання парламентом вето Президента, хоча, на думку О.ШЛАПАКА, це малоймовірно, можуть зробити "адекватні дії" – це як вимоги компенсації за фінансові втрати, викликані ухваленням Україною такого закону, так і відкликання підпису з двосторонніх договорів у рамках вступу України до СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня В.ЮЩЕНКО ветував Закон України «Про внесення змін до Закону «Про Митний тариф України».

Довідка УНІАН. 3 червня Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (про приведення у відповідність ставок ввізного мита до рівня, визначеного графіком тарифних зобов`язань України щодо вступу до СОТ на 2008 рік).

При цьому визначено, що закон набере чинності з дня його опублікування, окрім положень про зміну ставок ввізного мита з деяких товарних позицій (у плані м`яса, алкогольних і безалкогольних напоїв, какао-порошку і шоколаду, автомобілів), відмічених в абзаці другому розділі II цього закону, які наберуть чинності з 1 січня 2009 року).