Експерт: у харчопрому України величезний потенціал

Уряд України має сприяти поглибленню переробки сировини в Україні і розширенню ринків збуту продукції.

Таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН віце-президент ВГТ «Спілка виробників харчової промисловості України», голова Асоціації "Спілка оптовиків і виробників алкоголю і тютюну" (СОВАТ) Володимир ДЕМЧАК.

В.ДЕМЧАК повідомив, що сьогодні в Україні є багато успішних підприємств, але разом з тим умови в державі такі, що не дають можливості повністю розкрити потенціал харчової промисловості країни.

«Потенціал набагато вищий. Українська харчова промисловість може давати 30-35%, а може і більше, ВВП країни… Але насправді є проблеми ... дуже низька глибина переробки сільськогосподарської сировини, що вирощується в Україні», - сказав В.ДЕМЧАК.

«По суті справи, політика держави має бути такою, яка б сприяла поглибленню переробки сировини тут на місці, в Україні, або на тих підприємствах, які належатимуть нашим бізнесам на інших ринках», - сказав він.

Крім того, зазначив В.ДЕМЧАК, “ми повинні мати сприяння держави в боротьбі за інші ринки, тому що потенціал України такий, що ми можемо виробити стільки продукції, що продати можемо в десятки і сотні країн світу”.

На думку В.ДЕМЧАКА, якщо ці питання будуть вирішені, виграють всі – будуть створені робочі місця, добрі зарплати, будуть податки до державного бюджету тощо.