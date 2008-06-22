Міністр: шахту ім.Маркса не встигли віддати в приватні руки

На ліквідацію аварії, що сталася 8 червня на єнакіївській шахті ім. Карла Маркса, вже витрачено 10 млн. грн., знадобиться ще не менше 12 млн. грн.

Про це повідомив в Єнакієвому на брифінгу для журналістів міністр вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

Крім того, він зазначив, що це вугільне підприємство входило в список шахт, що підлягають приватизації. На думку міністра, приватизація вуглевидобувних підприємств підвищить безпеку праці на шахтах.

"Я думаю, якщо більше вкладатимуть власники підприємств, то на питання безпеки більше грошей виділятиметься", - зауважив В.ПОЛТАВЕЦЬ, підкресливши, що з цією метою виживатимуться інші, більш дієві заходи.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня на шахті ім. К.Маркса в Єнакієвому стався вибух. На момент аварії під землею перебували 37 людей. У результаті одна людина загинула, ще 29, зокрема робітники на поверхні, були госпіталізовані. Залишається невідомою доля 12 гірників. Ведуться їхні пошуки.

Шахта ім. Карла Маркса є державною й належить ДП "Орджонікідзевугілля".