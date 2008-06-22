Суд в Одесі засудив за шахрайство місцевого священика

Суворовським райсудом Одеси завершено розгляд у справі про шахрайство з боку митрофорного протоієрея Анатолія (КОРІНЬКОВА) і трьох членів церковної громади УАПЦ. Громадянина А.КОРІНЬКОВА засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна, а кожний із трьох членів громади, також причетних до скоєння злочину, засуджені до 3 років позбавлення волі (умовно).

Після оголошення ухвали суду А.КОРІНЬКОВА взяли під варту, його доставлено в Хаджибєївське відділення міліції Одеси.

Нагадаємо, раніше члени громади місцевого храму Юрія Переможця разом із А.КОРІНЬКОВИМ перейшли в УАПЦ із Української православної церкви Київського патріархату.