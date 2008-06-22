У Туреччині йде суд над українським хакером

У Туреччині відбувається суд над українським хакером Максимом ЯСТРЕМСЬКИМ, якому загрожує до 72-х років ув`язнення.

Як повідомляє “5 канал”, його справу розглядає окружний суд Анталії. М.ЯСТРЕМСЬКОГО звинувачують у незаконному привласненні близько 10 млн. дол. Лише у Туреччині претензії до нього мають 12 фінансових установ.

Аналогічні звинувачення прокурор висунув спільнику хакера, ім`я якого не називають.

М.ЯСТРЕМСЬКОГО затримали у серпні минулого року на турецькому курорті Кемер. До цього впродовж шести років його розшукували спецслужби кількох країн, у тому числі Туреччина і США.