У Туреччині йде суд над українським хакером
13:05, 22 червня 2008Суспільство
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Спецслужби шукали його 6 років
У Туреччині відбувається суд над українським хакером Максимом ЯСТРЕМСЬКИМ, якому загрожує до 72-х років ув`язнення.
Як повідомляє “5 канал”, його справу розглядає окружний суд Анталії. М.ЯСТРЕМСЬКОГО звинувачують у незаконному привласненні близько 10 млн. дол. Лише у Туреччині претензії до нього мають 12 фінансових установ.
Аналогічні звинувачення прокурор висунув спільнику хакера, ім`я якого не називають.
М.ЯСТРЕМСЬКОГО затримали у серпні минулого року на турецькому курорті Кемер. До цього впродовж шести років його розшукували спецслужби кількох країн, у тому числі Туреччина і США.
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