У Луцьку перепоховали останки 378 радянських військовополонених

У Луцьку у рамках Дня скорботи та вшанування пам`яті жертв війни в Україні перепоховали останки 378 радянських військовополонених.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь перші особи Волині, Луцька, ветерани Радянської армії та ветерани УПА, представники молодіжних громадянських організацій.

Траурна процесія розпочалася від Замкової площі біля Луцького замку, де було відправлено панахиду, оскільки, як свідчать архівні джерела, саме у Луцькому замку у 1941 році діяв німецький концтабір №360, де і було закатовано тисячі радянських військовополонених.

Останки солдатів було складено у 50 домовин, які на військових машинах перевезли на братське кладовище, де священики більшості релігійних конфесій міста спільно відслужили поминальну панахиду.

Луцький міський голова Богдан ШИБА зауважив на церемонії що місце поховання цих солдатів довгий час було під грифом «секретно», оскільки їх вважали зрадниками Батьківщини через те, що вони були у полоні у фашистів.