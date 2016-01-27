У прокуратурі заявили, що адвокат російського спецназівця Єрофєєва не з'явилася на допит

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Нагадується, що сьогодні Голосіївський районний суд столиці переніс розгляд кримінального провадження проти військовослужбовців збройних сил Росії Єрофєєва та Олександра Александрова у зв’язку з тим, що адвокат Соколовська викликана на допит до прокуратури Київської області.

Як зауважили у відомстві, на 10.00, що було визначено у повістці, яку Соколовська отримала (про що свідчить публікація на її власній сторінці у соціальній мережі), для проведення слідчих дій до прокуратури Київської області не з’явилася. Про причини неявки слідчого та прокурора у провадженні вона не повідомила.

Лише згодом, через 2,5 години, а саме о 12.30, Соколовська прийшла до прокуратури Київської області.

«Відтак, Соколовська не була присутня о 10.00 годині ні на допиті в прокуратурі області, ні на судовому засіданні, яке було призначено на 10 годину 30 хвилин», - наголосили у прокуратурі.

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Нагадується, що Соколовська була викликана до прокуратури Київської області у зв’язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі підкреслили, що вказане кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 9 липня 2015 р., жодним чином не стосується її професійної діяльності та не пов’язане з її захистом російських спецпризначенців.