На Тернопільщині викрили податківців, які привласнили 200 тис грн
18:58, 22 червня 2008Суспільство
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Порушено кримінальну справу
На Тернопільщині викрили службових осіб Тернопільської державної податкової інспекції, які привласнили 200 тис грн.
Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, ці кошти призначались для оплати відряджень, пов’язаних із супроводом податківцями спирту від заводів-виробників у 2005-2008 роках.
“До бухгалтерії викриті службові особи подавали документи для оплати вартості проживання в готелях різних міст України. Однак деяких готелів, як виявилося під час перевірки, взагалі не існує”, - розповіла Л.ДОЛІШНА.
За її словами, стосовно зловмисників прокуратура області порушила кримінальну справу.
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