На Тернопільщині викрили податківців, які привласнили 200 тис грн

На Тернопільщині викрили службових осіб Тернопільської державної податкової інспекції, які привласнили 200 тис грн.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, ці кошти призначались для оплати відряджень, пов’язаних із супроводом податківцями спирту від заводів-виробників у 2005-2008 роках.

“До бухгалтерії викриті службові особи подавали документи для оплати вартості проживання в готелях різних міст України. Однак деяких готелів, як виявилося під час перевірки, взагалі не існує”, - розповіла Л.ДОЛІШНА.

За її словами, стосовно зловмисників прокуратура області порушила кримінальну справу.