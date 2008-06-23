Росія посіла перше місце в Європі за кількістю мільярдерів

Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей Європи. До "золотої" п`ятірки "багачів" континенту потрапили два росіяни. Найбагатшим з 87 РФ-мільярдерів став Олег Дерипаска.

Всього в списку 298 позицій.

Найбагатшою людиною Європи став, на думку журналу, засновник Ikea Інгвард Кампрад - його багатство оцінюється в $31 млрд. Нещодавно відкритий в передмісті Нью-Йорка торговельний центр поповнив список з 277 розташованих по всьому світові магазинів Ikea.

Слідом за засновником і власником однієї з найбільших в світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дома йде Олег Дерипаска із багатством, оціненим у $28 млрд.

Роман Абрамович став другим росіянином у топ-п`ятірці, хай навіть на п`ятому місці списку. Згідно з оцінкою журналу Forbes, багатство "начальника Чукотки" - $23,5 млрд.

Щодо кількості мільярдерів на одну окремо взяту країну перше місце займає Росія - 87 осіб з сумарним доробком в $471 млрд. Цікаво зауважити, що торік (утім, за іншими даними) в Росії налічувалося 110 мільярдерів.

На другому місці - Німеччина, де 54 доларові мільярдери мають докупи $284,6 млрд. Там найбагатші - брати Карл і Тео Альбрехти. Співвласники торговельної фірми Aldi, як припускає Forbes, володіють $27 млрд і $23 млрд відповідно. Карл Альбрехт став третім в списку найбагатших осіб Європи, а його брат Тео - шостим.

Третє місце в Європі щодо врожаю на мільярдерів належить Великобританії. Найбагатшим підданим країни вважається герцог Вестмінстерський Джеральд Кавендіш Гросвенор завдяки його значним земельним володінням - його багатство оцінюється в $14 мільярдів.