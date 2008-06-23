Прес-конференція, присвячена благодійній акції «Швидкій допомозі від швидкого страховика»

У четвер, 26 червня об 11.00 з нагоди 106 річниці від дня заснування Станції швидкої медичної допомоги м. Києва відбудеться прес-конференція, присвячена благодійній акції «Швидкій медичній допомозі від швидкого страховика».

«Служба страхування 611» виділила 100 000 грн на технічне оснащення та придбання медичного обладнання для Станції швидкої медичної допомоги м. Києва.

У заході візьмуть участь представники Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва, головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій ВЕРШИГОРА, голова правління «Служби страхування 611» Юрій КАЛЕНИЧЕНКО.

Захід відбудеться у актовій залі Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф по вул. Богдана Хмельницького 37б, 2 поверх.

Акредитація за тел.: 521-62-21, 521-62-11, 8(050)355-45-64

Після заходу відбудеться фуршет.