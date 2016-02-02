У Харкові до 2 років в'язниці засудили бойовика з банди терориста Мозгового

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його відомостями, під час слідства було встановлено, що 48-річний місцевий мешканець з липня по грудень 2013 року брав активну участь у діяльності незаконного збройного формування, що контролювалося терористом Мозговим.

Пізніше чоловіка зачислили до складу окремої диверсійної групи і на початку січня 2015 року направили до Харківської області для вчинення терактів.

Абдула нагадав, що співробітники СБУ затримали зловмисника та інших членів ДРГ під час спецоперації 12 лютого 2015 року.

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Кримінальне провадження велося слідчим управлінням управління СБУ в Харківській області.

Наприкінці січня Московський райсуд Харкова виніс бойовику вирок.

Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань), ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж та державного кордону України), ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання боєприпасів) ККУ.

Абдула додав, що стосовно інших учасників ДРГ вже винесені обвинувальні вироки з реальними строками позбавлення волі або продовжується судовий розгляд. Один зі зловмисників переховується на території Росії, його оголошено в розшук.

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