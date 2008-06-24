Власник «Троїцького» наварить на демонтажі 360 мільйонів доларів?

За демонтаж «Троїцького» компанія «Юджин» Вадима Новінського – власника довгобуду біля стадіону “Олімпійський” одержить близько 80 гектарів в районі Національного виставкового комплексу «Експоцентр України». Експерти називають цю ділянку одним з найвигідніших варіантів. Вона розташована в зеленій зоні столиці, а її вартість оцінюється як мінімум в 400 мільйонів доларів.

Вчора Київська міськадміністрація погоджувала умови демонтажу торгового центру «Троїцький», нагадує «Дело».

Офіційне підписання угоди між міськадміністрацією, «Юджином» і Державним управлінням справами, якому і належить майно «Експоцентру», повинне відбутися завтра. «На ньому будуть присутній Президент і віце-прем`єр Іван Васюник», — повідомив перший заступник глави міськадміністрації Анатолій Голубченко.

Конфлікт навколо торгового центру виник, після того, як Україна виграла право проведення Євро-2012. Президент УЕФА Мішель Платіні категорично заявив, що якщо споруда перед головним стадіоном країни не буде знесена, матчі чемпіонату Європи в Києві проводитися не будуть. На думку футбольних урядовців, «Троїцький» загрожував безпеці відвідувачів стадіону. Переговори з власником будівництва, який вимагав значної компенсації, затягувалися. Рік консультацій закінчився практично нічим. Але буквально за день до контрольного візиту інспекторів УЕФА до Києва власті пішли на умови забудовника.

Видання нагадує, що площа скандальної забудови біля НСК «Олімпійський» складає всього лише 7 гектарів (тобто замість неї «Юджин» одержить ділянку, площа якої перевищує віддану більш ніж в 10 разів). А Вадим Новінський, що купив недобудований торговий центр минулого року, виклав за нього, за даними аналітиків, не більш 40 мільйонів доларів (вартість «компенсаційної» ділянки біля Експоцентру оцінюється в 400 мільйонів).

Новінський поклав око на «Троїцький» відразу після перемоги спільної українсько-польської заявки на проведення Євро-2012. Влітку минулого року «Смарт-холдинг», підконтрольний цьому бізнесмену, придбав 50% скандального ТРЦ у литовської компанії Hanner. За експертними оцінками, вартість операції склала 20 мільйонів доларів. У березні нинішнього року Новінський докупив 50% акцій у компанії «Нест». Відразу після покупки представники «Смарт-холдингу» заявили про те, що ТРЦ не зноситимуть до тих пір, поки Київ не запропонує адекватну ділянку.

До речі ділянка біля Експоцентру, який Київ передасть Новінському, переходить у власність міста від Держуправління справами не безкоштовно. Протягом декількох років місцева влада вимушена виплачувати 220 мільйонів гривень компенсації по частинах. За словами Анатолія Голубченка, виплати здійснюватимуться за рахунок бюджетних грошей і цього року становитумуть близько 30 мільйонів гривень. «Це успіх, що нам і ДУСі вдалося домовитися про таку суму. Спочатку вона була такою ж, тільки в доларах», — підкреслив Голубченко.