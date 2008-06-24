Шахраї діяли на ринку металопродукції

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Донецькій області припинили діяльність організованої злочинної групи, яка здійснювала шахрайства на ринку феросплавів і металопродукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УБОЗ ГУ МВС України в Донецькій області, до складу групи входили четверо чоловіків, троє з яких раніше були засуджені. Під вигаданими іменами зловмисники розміщували в засобах масової інформації та Інтернеті оголошення про купівлю партій феросплавів, металопродукції, лома чорних і кольорових металів. Потім вони входили в довіру до «партнерів» – керівників підприємств, і без попередньої оплати отримували продукцію, яку перепродавали, а гроші - привласнювали.

За словами начальника УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області Костянтина ПОЖИДАЄВА, у своїй діяльності шахраї використовували багато підроблених печаток і штампів різних фірм Донецької, Луганської та Запорізької областей. З метою конспірації вони регулярно змінювали номери мобільних телефонів, місця розташування офісів і складів, котрі орендували для прикриття.

Оперативники УБОЗ задокументували понад 10 фактів шахрайств, скоєних учасниками згаданої ОЗГ, збитки від яких сягають понад 1 млн. гривень. Під час обшуків у зловмисників вилучено документацію, підроблені печатки і штампи, оргтехніку.

Порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.