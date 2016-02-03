В офісі IT-компанії у Києві вибухнув букет квітів, адресованих директору - поліція

Про це йдеться у повідомленні Головного управління поліції в Києві.

Сьогодні в один із київських офісів кур'єр доставив директору компанії букет квітів. Оскільки керівника не було на місці, його залишили на столі.

Встановлено, що начальник організації, яка займається розробкою програмного забезпечення, попередньо приїхав на роботу та провів нараду із колегами, а доставлений йому букет вибухнув приблизно через годину.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, частково було пошкоджено меблі та стіни у приміщенні офісу.

Читайте такожПодаткова "помилково" провела обшук в офісі харківської IT-компанії

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, спеціалісти вибухово-технічної служби та фахівці інших профільних служб.

На місці тривають слідчо-оперативні дії з метою встановлення всіх обставин пригоди, рештки вибухового пристрою вилучені та будуть направлені для проведення експертизи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.