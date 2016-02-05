Через зміну складу суддів вирішено розпочинати слухання справи екс-мера Слов’янська Штепи заново

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене вчора, 4 лютого, під час чергового засідання Червонозаводського райсуду Харкова за клопотанням підсудної Штепи.

«Судовий розгляд провести спочатку, зі стадії підготовчого судового засідання», - зачитав рішення суду після заслуховування всіх сторін процесу новий головуючий у складі колегії суддя Віктор Єжов.

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Він зазначив, що один із суддів колегії Червонозаводського райсуду – Ірина Прошутя – висловила окрему думку з цієї ухвали. Зокрема, вона висловила переконання, що слухання необхідно розпочинати зі стадії безпосередньо судового слухання, а не з підготовчого засідання.

При цьому представники прокуратури висловлювалися проти призначення слухання заново. На думку представників держобвинувачення, нові члени колегії суддів Червонозаводського райсуду могли ознайомитися з матеріалами судового слідства із аудіо записів, що велися під час засідань.

Також суд задовольнив клопотання сторін про призначення запасного суду у справі.

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Як відомо, головуючий у складі колегії Червонозаводського райсуду Харкова, що слухав справу Штепи, Денис Чудовський був звільнений Президентом через неправомірні рішення стосовно активістів Євромайдану. Один із суддів колегії – Марина Міндарьова – перебуває на тривалому лікування, замість неї призначена суддя Світлана Салайчук. Третього суддю колегії суддів Ірину Прошутю сьогодні, 4 лютого, Вища Рада Юстиції рекомендувала звільнити.

Як повідомляв УНІАН, також нова колегія суддів 4 лютого подовжила колишньому меру Слов'янська Донецької області Нелі Штепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 квітня.