Варшавська фондова біржа відкрила представництво в Україні

Варшавська фондова біржа (WSE) першою з іноземних майданчиків відкрила сьогодні представництво в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент WSE Людвіг СОБОЛЕВСЬКИЙ.

«WSE має багато переваг для українських компаній, які планують отримати зовнішній капітал для свого розвитку. Ми гарантуємо компаніям доступ до іноземного капіталу при набагато менших витратах, порівняно з іншими європейськими фондовими біржами», - сказав Л.СОБОЛЕВСЬКИЙ.

«Ми знаємо потенціал українського ринку й усвідомлюємо, що тісна співпраця буде корисною для обох країн», - додав він.

Л.СОБОЛЕВСЬКИЙ також повідомив, що представництво WSE в Україні відкрило офіційну інтернет-сторінку.

Говорячи про перспективи розміщення українських компаній на Варшавській фондовій біржі, президент WSE зазначив, що «можна було б вважати успіхом, якби до кінця цього року на WSE розмістилися дві-три українські компанії».

Довідка УНІАН. На сьогодні на WSE котируються майже 400 компаній. За кількістю виходів на регульований ринок у 2007 році WSE зайняла 2 місце в Європі. За неповний рік із часу заснування фондового ринку NewConnect у його лістингу налічується понад 60 компаній, а за кількістю зареєстрованих компаній NewConnect знаходиться на 5 місці серед альтернативних європейських ринків.

Понад 30% інвесторів WSE – іноземні інвестори. Третина всіх інвесторів – професійні інвестиційні та пенсійні фонди.