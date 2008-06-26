На Львівщині без світла залишаються 157 населених пунктів

У Львівській області залишаються знеструмленими через негоду 157 населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Загалом станом на 7.00 26 червня відновлено електропостачання 614 населених пунктів області, які постраждали внаслідок буревію. Відремонтовано покрівлю на 276 будинках, залишається відремонтувати 727 будинків.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на території Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей склалася складна метеорологічна обстановка, що супроводжувалася грозами, зливовими дощами та шквалистими поривами вітру. У п`яти областях було знеструмлено 1078 н.п.

Під час стихії загинуло 5 та травмовано 35 осіб.