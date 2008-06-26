Врятованого від піратів українця привезли до нігерійського порту

Звільненого 25 червня ц.р. з піратського полону громадянина України у супроводі представників Державної служби безпеки Нігерії перевезено у місто Порт-Харкорт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України із посиланням на Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія.

За даними МЗС, в особистій бесіді з представниками дипустанови звільнений громадянин України повідомив, що стан його здоров’я дозволяє повернутися на Батьківщину. Від медичної допомоги в Нігерії він відмовився.

Дружина моряка повідомлена про звільнення її чоловіка.

Посольство підтримуватиме контакти з врятованим, його дружиною та компанією-працедавцем до прибуття звільненого моряка в Україну.

Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, українець був членом екіпажу судна американської компанії „Chevron”, яке у Нігерії захопили пірати ще 13 травня, вимагаючи викуп у 250 тис. доларів. Усього було захоплено 11 членів команди.