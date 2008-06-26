Луценко відсторонив від посад двох високих чинів, які вводили його в оману

Начальника Запорізького обласного Управління внутрішніх справ Олександра ШМІТЬКА, начальника Управління боротьби з економічною злочинністю Миколу КУЛІТКУ, а також начальника Заводського райвідділу міліції та начальника відділу боротьби з економічною злочинністю цього райвідділу відсторонили від посад на період здійснення щодо них службового розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, приводом для відсторонення та початку службового розслідування стала ситуація, виявлена ГУБОЗ України в Запоріжжі на промполігоні Балка Середня.

Як заявив Ю.ЛУЦЕНКО, призначаючи на посаду начальників обласних УВС, він визначав для кожного з них пріоритет. «Для Запорізької області це було невідновлення схем промислової розробки на території Балки Середньої», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши, що впродовж кількох місяців він цікавився в начальника Запорізького облУВС, наскільки вдалося досягти цієї мети, і отримував позитивну відповідь. Водночас, сказав міністр, Головним управлінням УБОЗ було встановлено зворотне.

Тому було ухвалено рішення про відчуження А.ШМІТЬКА і проведення службового розслідування щодо нього і ще трьох керівників підрозділів Запорізької міліції.

«Це коло осіб, яких підозрюють у покриванні діяльності в Балці Середній. Службове розслідування триватиме протягом місяця. За його результатами ці підозри підтвердяться або будуть спростовані, на підставі чого буде ухвалено кадрові рішення», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

На час проведення службового розслідування в.о. голови Запорізького облУВС призначено першого заступника керівника облУВС Іван ПАЗИНИЧА.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі припинено незаконний видобуток металу на шлакових відвалах, щомісячно прибуток ділків становив від 2 до 5 млн. доларів.

За даними Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, працівники ГУБОЗ провели спецоперації з протидії незаконному промислу на шлакових відвалах ВАТ «Запоріжсталь» і ВАТ «Дніпроспецсталь» у районі Середньої Балки Вільнянського району Запорізької області.

За одну добу перевірки - 19 червня - за незаконний промисел було затримано більше 60 осіб, які за грошову винагороду з використанням техніки нелегально видобували скраб і брухт чорних і кольорових металів. Серед них неповнолітні, раніше засуджені, а також особи, що були в розшуку.