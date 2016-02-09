Військова прокуратура перевіряє умови перебування бійців 53-ї бригади в Широкому Лані

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської облдержадміністрації з посиланням на зустріч прокурора з бійцями, які пішки вирушили з полігону до Миколаєва вдень 8 лютого.

Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук разом з головою Миколаївської РДА Аллою Воробйовою у приміщенні районної адміністрації організували зустріч бійців з військовим прокурором Миколаївського гарнізону Південного регіону України полковником Олександром Китом.

"Військові розповіли про свої побутові проблеми, з яким зіткнулись прибувши на Широколанівський полігон, та написали звернення до військової прокуратури. Прокурор пообіцяв впродовж 2-3 днів розібратися у ситуації", - повідомили в ОДА.

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У той же час, заступник командувача військ оперативного командування «Схід» з бойової підготовки, полковник Валерій Залужний, який також прибув на зустріч, розповів, що вже неодноразово вирішував проблемні питання з бійцями бригади.

«Перш за все я прибув розібратися у ситуації. Якщо такі факти мають місце, однозначно будуть прийняті відповідні рішення. Моя особиста думка, що там де є командир підрозділу, таких проблем немає. А якщо вони вийшли без командиру – то мабуть справжнього командиру у них немає», - сказав він.

По завершенні зустрічі бійців нагодували, після чого вони відбули назад до військової частини, зазначили в ОДА.

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Як повідомляв УНІАН, 46 бійців 53-ї окремої механізованої бригади, які перебувають на полігоні Широкий Лан, вдень 8 лютого вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на умови проходження служби після передислокації під Миколаїв, проведеної 5 днів тому.

Військовослужбовці заявили, що сплять у дірявих наметах, практично на снігу, їм ніде помитися, з їжі в наявності тільки сухий пайок.